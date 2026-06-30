Aktivistid tahavad Lihula samba uuesti püsti panna

2019. aasta septembris avaldas Eesti Leegioni sõprade klubi liige Reemet Kasekamp Kõmsil vallavolikogu istungi ajal mälestuskivi toetuseks meelt. Foto: Arvo Tarmula

Eesti Leegioni sõprade klubi taotleb kohalikult omavalitsuselt luba panna skandaalne Lihula sammas (täpsemalt selle koopia) üles linnaparki Vabadussõja ausamba kõrvale.

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) ütles Lääne Elule, et samba teema on talle varasemast ajast küll tuttav, aga oma seisukoha kujundab ta pärast seda, kui on püstitajatega kohtunud. „Ega muud öelda esialgu ole, kui et saame tõenäoliselt nädala lõpu poole kokku,” sõnas Sits.

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