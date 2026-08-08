Lääneranna valib lasteaiale juhti

Pärast kaht luhtunud katset loodab Lääneranna vallavalitsus lasteaiale lõpuks uue juhi leida.

„Olen mõõdukalt optimistlik,” ütles Lääneranna vallavanem Tarvi Sits Lääne Elule. Kolmanda, seekord tähtajatu konkursiga leiti kaks nõuetele vastavat kandidaati. Ühega on Sitsi sõnul vesteldud, teisega vesteldakse tuleval esmaspäeval.

Lääneranna vallavalitsus on püüdnud lasteaiale uut juhti leida suve algusest peale. Esimesele konkursile laekus kolm avaldust, aga kaks kandidaati loobus ja kolmas ei vastanud vajadustele. Teisele konkursile laekus üks avaldus, aga kandidaat ei vastanud nõuetele, sest puudusid haridus ja kogemused. Seejärel kuulutas vallavalitsus välja kolmanda konkursi.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lääneranna lasteaed tegutseb ühendasutusena, mille koosseisu kuuluvad lasteaiad Lõpel, Varblas, Virts