Lääneranna leidis lõpuks lasteaiale direktori

Lääneranna lasteaeda hakkab juhtima Aili Elend, kelle vallavalitsus leidis kolmandal katsel pärast kahte luhtunud konkurssi.

1967. aastal sündinud Elend ütles, et on töötanud Aruvälja lasteaed-algkooli direktori ja õppe- ning majandusjuhi ja muusikaõpetajana. Ta on kolimas Virtsusse ja oli juba kandideerinud lasteaia muusikaõpetajaks. Siis ütles tuttav, et tulgu ta hoopis direktoriks. „Mõtlesin, et miks mitte ja saatsin viimasel hetkel avalduse,” ütles Elend. Peale direktoriameti hakkab ta Virtsu lasteaias muusikat õpetama.

Elend on lõpetanud Rakvere kolledži alushariduse pedagoogina ja töötanud hariduse valdkonnas paarkümmend aastat.

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