Haapsalu kinnistute vastu huvi ei tuntud

Reedel luhtus neli Haapsalu linnavalitsuse oksjoni, mille alghind oli kokku ligi 300 000 eurot.

Kõik kinnistud olid oksjonikeskkonnas varakeskus.ee müügil juba mitmendat korda. Aja jooksul on müügis olevate hoonete ja maatükkide hinnad küll alanenud, kuid ostusoovi keegi avaldanud pole.

Kõige kõrgema alghinnaga oli müügil endine turismiinfokeskuse maja. Suveks rendile antud maja alghind oli 199 000 eurot. Tuksis asuva Villa kinnistu eest soovis linnavalitsus aga saada 65 000 eurot.

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Jõõdres asuv 3toaline korter ja Üsses asuv Koolimetsa maatükk olid müügil 17 000 ja 15 000 euroga.