Haapsalu paneb korteri müüki

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Pixabay
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Foto: Pixabay

Haapsalu linnavalitsus küsib volikogult luba, et müüki panna veel üks korter ja alandada juba müügis olnud korteri alghinda.

Linnavalitsus soovib müüa Tamme tänaval asuvat 46,7 m² korterit alghinnaga 30 000 eurot. Hinna määramisel tugineti Varakeskus OÜ turupõhisele soovituslikule alghinnale, mis oli 134 eurot plaanitavast alghinnast kõrgem.

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