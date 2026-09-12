Haapsalu paneb korteri müüki

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Haapsalu linnavalitsus küsib volikogult luba, et müüki panna veel üks korter ja alandada juba müügis olnud korteri alghinda.
Linnavalitsus soovib müüa Tamme tänaval asuvat 46,7 m² korterit alghinnaga 30 000 eurot. Hinna määramisel tugineti Varakeskus OÜ turupõhisele soovituslikule alghinnale, mis oli 134 eurot plaanitavast alghinnast kõrgem.
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