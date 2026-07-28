Saanika kinnistute hind tõusis oksjonil

Kaks Haapsalu linnavalitsuse portaalis varakeskus.ee müüdud maatükki kallinesid märgatavalt. Reedel lõppenud oksjonil võideti 1,8 hektarise Põllulille hoonestamata kinnistu pakkumine 14 000 euroga, mis on 56 protsenti kallim kui alghind. 1,6 hektari suuruse Nõmmelille tüki eest oli üks pakkuja nõus maksma samapalju, mis oli 75 protsenti alghinnast kõrgem.

Kolmetoaline korter Kastani tänaval leidis uue omaniku 48 100 euroga, mis oli ühe protsendi võrra alghinnast kõrgem.

Haapsalu vanalinnas asuv maja, kus varem oli turismiinfokeskus, Tuksi spordibaas ning Koolimetsa maaüksus Üsse külas ei