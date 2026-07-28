Avatud talude päev meelitas kohale tuhandeid huvilisi

Nädalavahetusel avas Läänemaal ja Lääneranna vallas oma uksed paarkümmend talu. Külalisi käis nii Eestist kui ka kaugemalt.

Laupäeva varasel pärastlõunal Emmuvere külas asuva Lõuka hobitalu juurde jõudes avanes vaatepilt, mis meenutas mõnda suvist suurüritust. Parkimisala oli autosid täis ja inimesi vooris lakkamatult edasi-tagasi. Näha sai kitsi, küülikuid, ponisid, veiseid, parte ning teisi loomi ja linde, müüdi käsitööd ning maitsta võis head ja paremat.

Lõuka hobitalu perenaine Kadri Zimmer ütles esmaspäeval Lääne Elule, et külalisi võis kahe päeva jooksul käia umbes kolme tuhande ringis või natuke rohkem. „Eelmise aastaga umbes samal tasemel,” kommenteeris ta. „Meie jäime igal juhul väga rahule.”

Artikkel jätkub peale reklaami

Zimmeri sõnul tõmbasid ilmselt kõige enam tähelepanu Lõuka väikesed veised, kes lasid hea meelega end ka patsutada. „See on midagi sellist, mida inimesed igal pool ju ei näe. Kui kunagi olid veised taludes igal pool, siis praegu enam nii pole. Eriti veel nii, et ta sulle lausa ta