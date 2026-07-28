Liis Elmik: turism on hoo sisse saanud

Eesti turismisektor on pandeemiajärgsest madalseisust taastunud, kuid ebaühtlaselt. Kui siseturism ületab suuresti 2018.–2019. aasta taset, siis välisturistide arv ja ööbimised jäävad endiselt kriisieelsele ajale alla.

2026. aasta viie kuu kokkuvõttes ületas välis- ja siseturistide majutusasutustes tehtud ööbimiste arv aastatagust kuue protsendiga. Aastaga on välisturistide ööbimiste arv kasvanud enam kui siseturistide oma. 2019. aastaga võrreldes on välisturistide ööbimisi aga endiselt seitse protsenti vähem. Siseturism ei suuda paraku täielikult väliskülalisi asendada, sest välisturistide reisid on enamasti pikemad ning nende kulutused majutusele, toitlustusele, transpordile ja kultuuriteenustele on tavaliselt suuremad kui kohalikel elanikel.

Enne pandeemiat moodustasid Soome turistid ülekaalukalt suurima välisturistide rühma ning Venemaa oli üks tähtsamaid lähteriike. Tänaseks o