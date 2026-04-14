Mati Mandel: mida vajaks Lõuna-Läänemaa turism?

Mati Mandel. Foto Kaire Reiljan

Lõuna-Läänemaa on vägagi vaatamisväärsustest rikas, kuid turistidele veel paljus avastamata piirkond.

Kui mõelda Eesti mandri lääneosa turismile, siis peale Pärnu ja Haapsalu linnade, millest kummagi põhjalikuks turistidele tutvustamiseks kuluks vähemalt päev, leidub ka maapiirkondades arvukalt kohti, mida uudistada. Üheks vaatamisväärsustest rikkaimaks piirkonnaks on seejuures omaaegsed Hanila ja Karuse kihelkonnad ning Lihula. Ei saa jätta mainimata, et see on kogu Lääne-Eesti mandriosa huviväärsustest kõige rikkam piirkond.

Üks värvikas näide möödunud nõukogude ajast. 1979. aasta suvel otsis käesoleva kirjutise autori Hanilas üles bussitäis lätlasi, kellel oli läinud halvasti – mingi põhjusel ei lubanud piirivalve neid Saaremaale. Naabrid olid masenduses: mida küll ette võtta? Lohutasin lätlasi, öeldes, et saan neile teha Läänemaal ringi, mis maastikuliselt sarnaneb täi