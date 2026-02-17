Turistide arv kasvab kiiresti

Statistikaameti andmetel peatus 2025. aastal Läänemaa majutusettevõtetes üle 121 000 turisti, 15 protsenti enam kui aasta varem. Eestis keskmiselt kasvas turistide hulk kaks protsenti.
Enim kasvas Läänemaal mullu välisturistide arv – neid oli võrreldes aasta varasemaga 36 protsenti enam. Siseturistide arv kasvas ligi 11 protsenti.
Välisturistidest kasvas enim just Lätist tulnud turistide arv, keda käis Läänemaal 40 protsenti rohkem kui 2024. aastal. Rootsist tulnud turistide hulk kasvas veerandi võrra ja Soomest saabunud turistide hulk viiendiku. Soomest tulnud turistide arv kogu Eestis hoopis kahanes kolm protsenti.
Kuigi Rootsist saabus Läänemaale rohkem turiste, kahanes nende s