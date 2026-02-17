Sulev Pert: elektrihinna heitlikkus ei muuda trendi

Sulev Pert, Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti teatel ulatus tarbijahinnaindeksi aastane kasv jaanuaris 3,7 protsendini. Hinnakasvu mõjutas peamiselt elektri kallinemine. Kui jätta elektrihinna tõus kõrvale, kallines ülejäänud tarbijakorv aastaga 2,9 protsenti.

Külm ilm viis jaanuaris elektri börsihinna võrreldes eelnenud kuuga ligikaudu kaks korda kõrgemale tasemele. Kui detsembris oli ilm tavapärasest märksa soojem, siis jaanuar kujunes viimaste aegade üheks külmemaks aasta alguseks. Arvestades, et elektri osakaal tarbijakorvis on ligi viis protsenti, mõjutavad niivõrd suured kõikumised märgatavalt inflatsiooni koondnäitajat. Elektri kallinemise mõju tarbijahindadele ulatus jaanuaris ühe protsendipunktini.