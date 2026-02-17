Haapsallu tuleb erakool

Montessori keskuse eestvedaja Epp Linke. Foto: Andra Kirna

Montessori keskus teeb ettevalmistusi, et sügisest avada Haapsalu esimene erakool, praegu käib Jaama tänaval ruumide remont.

„Oleme koostamas taotlust erakooli asutamiseks haridusministeeriumile,” ütles Haapsalu Montessori keskuse eestvedaja Epp Linke.

Esialgu on plaan taotleda koolitusluba esimesele kooliastmele ehk 1.–3. klassile. Montessori pedagoogika näeb ette, et lapsed õpivadki liitklassides. Esimesel aastal on plaan vastu võtta need õpilased, kes sügisel lähevad 1. või 2. klassi.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Linna poolt on kindlus, et kui koolitusloa saame, toetavad nad õpilasi,” ütles Linke. Haapsalu linnavalitsus andis eelmise kuu lõpus välja korralduse, millega ma