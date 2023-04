Läänemaa saab uue kooli

Linnamäel alustab sügisest loova tuleviku kooli metoodikal töötav koduõpperühm esimese klassi lastele.

„Alustame tõesti Linnamäel, LASi majas,“ ütles loova tuleviku Läänemaa kooli eestvedaja Dea Lasting. „Avame koduõpperühma, sest kooli jaoks sobivaid ruume pole me veel leidnud.“

Lasting selgitas, et koduõppegrupp tähendab, et lapsevanemad, kelle suur soov on, et nende lapsed õpiks loova tuleviku kooli metoodika järgi, vormistavad oma lapsed koduõppele. „Tahame kokku saada 12 esimesse klassi minevat õpilast ja leiame õpetaja, kes lapsi loova tuleviku kooli metoodika järgi õpetama hakkab,“ rääkis ta. Praegu on avatavasse koduõppegruppi veel vabu kohti.

Lastingu sõnul on täiesti legaalne olukord, kui vanem võtab oma koduõppel lapsele eraõpetaja. „Nii, et ametlikult palkavad õpetaja lapsevanemad. Sel teemal on meid on nõustanud MTÜ,“ selgitas Lasting, kes ise jääb esialgu Linnamäel kokku tuleva grupi metoodiliseks koordinaatoriks.

