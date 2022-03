Erakool otsib Läänemaal ruume

Tallinnas viis aastat tegutsenud Loova tuleviku kool plaanib tuleva aasta sügisest laieneda Läänemaale, kus seni ühtegi erakooli ei ole.

Kui õnnestub leida ruumid, avab Loova tuleviku kool uksed 2023. aasta 1. septembrist 1. ja 2. või 1.–3. klassiga. „Igal juhul on meie eesmärk, et see kool siia Läänemaale tuleks,” ütles loova tuleviku kooli üks eestvedajaid, ettevõtja Dea Lasting. Lastingu kaksikud tütred Miia ja Mari on õnnega koos, sest nemad lähevad oma ema asutatud kooli.

Aasta eest Läänemaale Risti ja Kullamaa vahel asuvasse Leila külla kolinud Lasting oli üks, kes viis aastat tagasi aitas luua Tallinna kooli. „Nüüd teen seda lihtsalt teist korda ja Läänemaal,” ütles Lasting. „Igal juhul teeme ära, iseasi on, millal see teoks saab.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!