Haapsallu lisandub veel üks kool

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Haapsalu Montessori keskuse eestvedaja Epp Linke. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu Montessori keskus sai eile haridus- ja teadusministeeriumilt kinnituse, et erakooli tegevusluba saabub neile selle kuu jooksul.

„Esimese asjana tähistame seda tähtsat verstaposti, mille saavutamiseks oleme omajagu tööd teinud, ja siis kuulutame laiemale ringile kooli sisseastumise võimaluse välja,” vastas keskuse eestvedaja Epp Linke Lääne Elule.

„Jätkame muusikaõpetaja otsinguga, leiame õppevahendite soetamiseks rahastuse ning viime läbi perevestlused, et saaks selguda klassi koosseis,” lisas ta. Ees ootab veel klassiruumi sis