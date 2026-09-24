Lihula kunagise viinapoe hoone läheb taas müüki

Lihula peatänaval õigeusu kiriku varemete kõrval asuva kunagise viinapoe hoone enampakkumine kukkus läbi ja kohalik omavalitsus paneb selle uuesti oksjonile.

Kahekorruseline tühjana seisnud hoone koos madala hoovimajaga oli enampakkumisel alghinnaga 17 500 eurot, aga keegi selle vastu huvi ei tundnud ja oksjon luhtus.

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits ütles Lääne Elule, et hinda alandatakse ja hoone pannakse uuesti müüki. „Enne kui müüki panime, tunti hoone vastu huvi, aga ju siis osutus hind liiga kõrgeks,” märkis Sits.

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Alkoholipood asus hoones nõukogude aja lõpuni. Hiljem tegutses seal käsitööpood. Praegu on poeruumid kasutuseta ja kaheksa pisikest korterit ning hoovimaja tühjad. Hoones pole vett ega kanalisatsiooni.

„Sümpaatne hoone, aga kasutuskõlbulik see ei ole. Laseme hin