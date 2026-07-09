Lääneranna lükkab rahvaküsitluse edasi

Lääneranna vallavanem Tarvi Sits. Foto Juhan Hepner

Lääneranna vallavalitsus leiab, et rahvaküsitlus kohaliku omavalitsuse maakondlikku kuuluvuse asjus oleks ennatlik, ja kui üldse, siis tuleks see korraldada järgmiste kohalike valimiste ajal.

„Otsuse teeb vallavolikogu, aga vallavalitsuse seisukoht on, et praegu ei ole mõistlik küsitlust korraldada,” ütles Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) Lääne Elule eile.

Et otsuse, kas Lääneranna vald peaks kuuluma Pärnu- või Läänemaa koosseisu, teeks Sitsi sõnul võimalikult suur hulk elanikest, peaks küsitluse korraldama koos 2029. aasta kohalike valimistega. „Et inimene, kes tuleb valima, teeks kaks otsust: hääletaks oma kandidaadi poolt ja valiks ka, kumba maa