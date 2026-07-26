Virtsus peeti koos eksministriga kergejõustikuõhtu

Reedel 24.juulil toimus Virtsu staadionil Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldusel selle suve esimene kergejõustikuõhtu. Võistlusõhtu avasid Eesti kergejõustikuliidu president, endine keskkonna- ja regionaalminister Madis Kallas ja Lääneranna vallavanem Tarvi Sits. Mõlemad olid võistlustel ka kohtunikud.

Kuu aega tagasi sai kogukonna ja toetajate abil uue ilme sprindisirge ja kaugushüppesektor ja just nendele alade panime esimesel selle suve võistlusel rõhku. Ei tea kas "süüdi" oli hoolikalt puhastatud jooksumatid ja remonditud rada, või imeliselt ilus suveõhtu, kuid just sprindis näidati suurepäraseid tulemusi. Ja seda nii laste, kui täiskasvanute esitusel.

Võistluste noorim, viieaas