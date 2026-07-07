Kristjan Korsten: kas Läänerannas kardetakse endiselt rahva arvamust?

Lääneranna valla elanik Kristjan Korsten. Foto: erakogu

Aastal 2017 ühinesid Lihula ja Hanila vald Läänemaalt ning Koonga ja Varbla vald Pärnumaalt üheks Lääneranna vallaks. Ühinemislepingu kohaselt hakkas ühendvald kuuluma Pärnu maakonda. Ühinemisleping sai ametlikel küsitlustel ka kõigi nelja valla elanike heakskiidu, kuigi ei saa jätta mainimata, et huvi oli leige ja osalusprotsent väikene.

Ühendvalla maakonnavalik oli osa poliitikute-läbirääkijate kompromissist, millele eraldi elanike heakskiitu ei küsitud. Lääneranna valla kuulumine Pärnu maakonda on selles mõttes imelik, et kaks kolmandikku valla elanikest elab endiste Lihula ja Hanila valdade aladel, mis varem kuulusid Lääne maakonda.

Millisesse maakon