Lihula uus koolimaja tõi kaasa kulu hüppelise tõusu

Lääneranna gümnaasium sai vallavolikogult 82 000 eurot lisaraha, et katta Lihula uue koolihoone kütte- ja elektrikulu tõttu tekkinud puudujääki. Alguses küsis kool koguni üle 150 000 euro, aga leidis siis osa puuduvast rahast eelarvekärbetega.

Lihula koolimaja ümber toimuva muudab segaseks see, et Lääneranna gümnaasium koondab mitu üle valla asuvat õppekohta ja selle arvepidamist pole seni valla eelarves eraldi kuluridadena lahti kirjutatud. Vallavanem Tarvi Sits ütles neljapäeval volikogu istungil, et prognoosi järgi on Lääneranna gümnaasiumi Lihula, Varbla, Virtsu ja Kõmsi koolimajade selle aasta küttekulu kokku 155 000 eurot ja elektrile kulub 95 000.

Kui suure osa sellest kulust tekitas Lihulas asuv uus, üle 11 miljoni euro maksnud koolimaja, ei osanud Lääneranna gümnaasiumi direktor Rasmus Lippur Lääne Elule reedel öelda. Ta kinnitas aga, et energiakulu kasv on suuresti seotud Lihula koolimajaga.

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Lippuri selgituse kohaselt mängis oma rolli kõrgem elektrihind, aga teisalt