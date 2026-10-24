Keeletark: selmet ja selle noorem vend tolmet

Eelmisel aastal sai Johannes Aaviku 3. oktoobril 1925 välmitud „selmet” („selle asemel et”) saja-aastaseks. Juubelit tähistati selmetipäevaga, mille idee pakkus välja Aavikute majamuuseumi arendaja Merit Karise. Sel puhul loodi veebileht, kuhu soovijad said lisada murde-, unar- ja uudissõnu.

Kuigi „selmet” pole igapäevases keelepruugis levinud, kõlas see Ülle Madise esimeses presidendikõnes. Agar „selmeti” kasutaja ja Johannes Aaviku sõnade populariseerija on presidentidest olnud Toomas Hendrik Ilves. Näiteks on Ilves öelnud, et „eesti keele asjade üle otsustamine peab olema palju lüümem”.

Sel aastal oodati selmetipäeval selmetimasinasse murdesõnu. Milline saak murdesalvedest sinna jõudis? Pakuti näiteks „kipõ” („kiire”, setu), „pirakas parmakas” („hiigelhunnik tööd”, „kontimurdvalt