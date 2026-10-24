Vald laseb Nigula kurepesa eemaldada

Keskkonnaamet andis Lääne-Nigula vallavalitsusele loa eemaldada tänavavalgustusposti otsast kurepesa, mille asukad on mitu aastat Nigula külaelanike autosid mõlkinud.

Lääne-Nigula keskkonnaspetsialist Aivi Heinleht ütles Lääne Elule, et pesa eemaldatakse posti otsast kortermajade vahelt esimesel võimalusel. „Ikka katsuks sügisel ära teha,” sõnas Heinleht.

Et toonekured kevadel uut pesa ei saaks ehitada, paigaldatakse posti otsa koonus. Külaelanike autosid nüpeldanud kurepaari pesa on Heinleht lasknud eemaldada ka varem, aga siis jäi koonus paigaldamata ja kured naasid.

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Kevadel küsis Heinleht kurepesa eemaldamiseks eriluba, aga seda amet ei andnud, sest pesitsusajal ei tohi kurgi häirida. Ilma loata peksis pesa posti otsast maha kohalik elanik, aga kured ehitasid kibekiiresti uue j