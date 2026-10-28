Lääne-Nigula jagas õpetajatoetust

Lääne-Nigula vallavalitsus valis välja üheksa õpetajastipendiumi saajat, kelle vahel jagab ära ligi 15 000 eurot.

Stipendiumi saavad Martna-Palivere kooli saksa keele õpetaja Jüri Bachmann, Martna lasteaia eripedagoog Stella Rehkalt, Taebla ja Palivere lasteaia logopeed Keiu Barndõk, Linnamäe lasteaia õpetaja Marju Remmel, Risti ja Kullamaa lasteaia õpetaja Maarja Lai, Noarootsi kooli ja lasteaia kehalise kasvatuse õpetaja Kaili Leht, Taebla kooli õpetaja Ülle Erman, Kullamaa-Risti keskkooli sotsiaalpedagoog Heilika Veersalu ja Martna-Palivere kooli tugiõpetaja Kati Hannele Leutonen.

Bachmann ja Rehkalt saavad stipendiumi magistriõpinguteks, Barndõk esimest aastat tööle asununa ja ülejäänud tööalaseks enesetäiendamiseks.

Artikkel jätkub peale reklaami

Õpetajatoetust taotles 11 koolmeistrit. Üks taotlus ei vastanud stipendiumi tingimustele, ühte ei esitatud tähtajaks.

Toetuste maksmiseks oli 25 000 eurot, nii et üle 10 000 euro jäi järele. Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et arutati, kas kuulu