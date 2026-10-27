Lääne-Nigula raamatukogud said toetust

Lääne-Nigula raamatukogud said kultuuriministeeriumist toetust, mille eest osteti igasse kogusse printer, koopiamasin ja skänner.

Lääne-Nigula raamatukogude juhataja Diana Otsa sõnul olid vanad seadmed kehvad. „Mitmes kohas mustvalged printerid ja koopiamasinat ei olnud üldse,” ütles Ots.

Kultuuriministeerium eraldas Lääne-Nigula raamatukogudele ligi 5000 eurot raamatukogude kiirendi programmist, teist sama palju pani juurde kohalik omavalitsus. Kõikides raamatukogudes saab nüüd teha koopiaid ja printida.

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Uued seadmed said Palivere, Risti, Oru, Kullamaa, Taebla, Noarootsi, Liivi, Nõva, Rõude ja Martna kogud. Ainsana ei saanud uut tehnikat Sutlepa raamatukogu, mis sai endale korralikumad vanadest printeritest ja skänneritest.