Eestit on tabanud mänsakute invasioon

Nõva looduskooli õpetaja Marko Valkeri sõnul on Eestit tabanud mänsakute invasioon – neid Siberis elutsevaid sulelisi on tänavu liikvel tavapärasest palju rohkem.

„Tegemist on invasioonrändega. Soomlased ütlevad, et viimane suur invasioon oli 1995. aastal,” märkis Valker.

Sõrves loendati ühe hommikuga 135 mänsakut. Valker ise nägi läinud nädalal 10-15 mänsakut.

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Läinud nädalal nähti mänsakut Inglismaal, mis oli harukordne. Inglismaale jõuavad mänsakud üliharva ja ainult kõige tugevama invasiooniga. „Viimati juhtus see 1998. aastal,” ütles Valker.

Mänsakute invasiooni saab Valkeri sõnul seletada toidupuudusega – kui käbisid on vähe, siis asuvad nad suurte hulkadena Lääne-Euroopa poole teele, et jääda paigale sinna, kus toitu on rohkem. Samal põhjusel on Valkeri sõnul liikvel ka