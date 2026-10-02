Haapsallane kohtas karuperekonda

Nõva looduskooli õpetaja Marko Valker kohtas kolmapäeval karuema kolme pojaga, keda tal õnnestus jälgida paarkümmend minutit.

„Parim karuvaatlus siiamaani,” ütles Valker Lääne Elule. Karu on ta kohanud ka varem, aga nii kaua ei ole tal õnnestunud metsaotti jälgida.

Karuema kolme pojaga märkas ta põlluservas kolmapäeva õhtul kella viie paiku, kui oli Põhja-Läänemaal linde ja põtru vaatlemas. Esialgu köitis pilku tume kogu, mis binoklist osutus poegadest ümbritsetud karuemaks.

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Loomad olid Valkerist 300-400 meetri kaugusel ja mingit hirmu ta ei tundnud. „Vahemaa oli turvaline. Kui midagi valesti ei ole, siis karu inimest ei ründa,” sõnas Valker. Tuul puhus karude poolt, nii et vaatleja lõhna nad ei tundnud.

Paarikümmend minutit askeldasid karupojad metsast mõne sammu kaugusel ring