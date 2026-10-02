Noorte illustraatorite konkurss ootab töid

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Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss ootab 14–18-aastaste illustratsioone Aapo Ilvese loole „Teine maakera”. Ilon Wiklandi sünnipäeval, 5. veebruaril 2027 kuulutatakse välja konkursi võitjad.

Konkurss on mõeldud nii kunsti- kui ka tavakoolide noortele, innustamaks neid loomerännakule. Töid saab esitada 12. jaanuarini 2027.

Sel aastal on tekst valitud viljakalt autorilt Aapo Ilveselt. „Oleme alati tahtnud valida teksti, mida oleks fantaasiaküllane illustreerida ja mis sobiks nii noormeestele kui ka neidudele,” selgitas Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts, miks valiti seekord moodne muinasjutt.

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Iloni Imedemaa välja pandud iga-aastane preemiafond on 1000 eurot, mille jagamise otsustab žürii. Žüriisse kuuluvad Viive Noor, Krista Kumberg, Karin Mägi, Triin Soone, Katrin Ehrlich ja Urmas Viik.

Võitja saab Eesti Lastekirjanduse Keskuse auhinna – ühe eesti illustraatori signeeritud autoritöö.

2026. aastal esitati konkursile 98 tööd üle Eesti. Võitis Anna Sofia Kästik (Viimsi Kunstikool).

Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss sai alguse 2014. aastal Ilon Wiklandi soovist julgustada ja innustada noori kunstiõpilasi end arendama ja proovile panema.

Konkursi reegleid ja lugu „Teine maakera” saab lugeda Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide kodulehel: https://salm.ee/iloni-imedemaa/konkurss/