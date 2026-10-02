Liikumismess tõi üle saja inimese uusi liikumisvõimalusi avastama

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Laupäeval, 26. septembril toimunud liikumismess „Spordiseiklus perega“ tõi Haapsalus liikuma üle saja inimese.

Nelja tunni jooksul sai proovida väga erinevaid liikumisviise, tutvuda kohalike treeningupaikadega ning leida enda või oma lapse jaoks päris uus spordiala.

Juba enne messi ametlikku algust kell 12 oli Haapsalu staadionile kogunenud esimesi huvilisi, kes soovisid liikumismessi passi kätte saada ja tegevuspunkte avastama suunduda. Pass käes, liikusid pered mööda Haapsalut eri spordialade ja treeningupaikade vahel. Ilm soosis ettevõtmist – kuigi päeva jooksul tuli ette kerget vihmasabinat, jäi suurem sadu tulemata ni