Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. oktoobril

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Linnahooldus tahab Haapsalu turgu erakätesse sokutada

Haapsalu Linnahoolduse nõukogu saatis linnavalitsusele ettepanekuid, kuidas turgu elavdada. Enim eelistab nõukogu turu erakätesse andmist. „Liiga head lahendust pole,” ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen turu kohta.

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Haapsalu toidukapp kui omamoodi kohtumispaik

Haapsalu kaubamaja taha on söögikraami päästmise eesmärgil paigaldatud toidukapp, kuid selle ümber käib palju värvikam elu. On neljapäeva õhtu. Kell läheneb kümnele. Sajab vihma. Kaubamaja taha toidukapi juurde on kogunenud kümmekond inimest ja neid tuleb üha juurde. Seltskonnal on teada, et igal õhtul toovad vabatahtlikud poodidest seal üle jäänud söögikraami kappi kõigile võtmiseks.

Lugejad neelavad moodsat prantsuse kirjandust

Neli aastat tagasi oma romaaniga „Lilledele värsket vett” läänlaste südamed vallutanud prantsuse autori Valérie Perrini teoseid raamatukogust kätte saada on peaaegu võimatu. 2023. aastal kerkis romaan väikelinna kalmistuvahist Haapsalu raamatukogu edetabelis neljandaks, olles seejärel kaks aastat jutti viies. Selle asemel, et esikümnest kaduda, troonib „Lilledele värsket vett” tänavu teisel kohal.