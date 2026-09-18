Lääne Elu paberleht laupäeval, 19. septembril

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Kaks ettevõtet vaidlustas Vormsi vedaja hanke

Väikesaarete, sealhulgas Vormsi parvlaevaliini uue vedaja leidmise hankele esitati kokku kolm vaidlustust, mis keskenduvad asenduslaevaga seonduvale.

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Posti tänava remont venib

Eelmisel nädalal algama pidanud Posti tänava garantiitööd on toppama jäänud.

Eesti uhiuus noortefilm läks rappa

Selliseid rabavaid rabavaateid nagu noortefilmis „Morten“ ei näe naljalt ka loodusdokkides. Rappa läks film ent ka teisiti.