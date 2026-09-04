Lääne Elu paberleht laupäeval, 5. septembril

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Lestasaak on Läänemaal ka tänavu väga kehv

Läänemaa kalameeste lestasaak on vilets juba mitmendat aastat. Kalurid näevad võimaliku põhjusena, et võõrliik ümarmudil on lesta välja tõrjunud, aga teadlase sõnul on lesta kehva käekäigu kõige suurem põhjus Läänemere hüdroloogiline seisund.

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Ministeeriumi segane sõnum andis Haapsalule alusetut lootust

Haapsalu linnavalitsusele tuli üllatusena kliimaministeeriumi seisukoht, et riiklik meede, kust loodeti sama ministeeriumi soovitusel Herjava veemure jaoks raha küsida, ei ole selleks üldse mõeldudki.

Läänemaal helises tänavu koolikell üle 2500 lapsele

Maakonna kolmes algkoolis, kaheksas põhikoolis ja kolmes gümnaasiumis kokku õpib tänavu mõniteist last vähem kui mullu ja tunamullu. 2. septembri seisuga läks Läänemaal kooli 2517 õpilast (mullu 2534 ja tunamullu 2525). Läänemaa suurimas üldhariduskoolis Haapsalu põhikoolis istus koolipinki üle 600 lapse, maakonna pisimas, Haapsalu vastses Montessori erakoolis, kaheksa põnni.