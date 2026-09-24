Ministeerium: Lääne-Eesti vajab järeleaitamist

Regionaal- ja põllumajandusministeerium mõistab Lääne-Eesti juhtide muret siinse piirkonna toetuste pärast, kuid ei paku konkreetset lahendust.

Eelmisel nädalal saatsid Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa juhid valitsusele pöördumisele, kus palusid Lääne-Eestile sarnaseid eritingimusi, nagu on Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. Nädal varem saatsid sarnase pöördumise ainult Läänemaa juhid.

„Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa juhtide tõstatatud küsimused on põhjendatud,” ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi regionaalpoliitika osakonna juhataja Kai Kalmann-Jotautas.

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Ta tõi välja, et Eesti suurim regionaalne arengulõhe on Harjumaa ja ülejäänud Eesti vahel. Seni on kõigis piirkondades toetusi inimese kohta jagatud peaaegu võrdselt, aga Harjumaale 48 eurot inimese kohta rohkem kui mujal.

„Järgmise Euroopa Liidu rahastusperioodi üks keskseid küsimusi on, kuidas suunata investeeringuid nii, et need aitaksid just seda erinevust vähendada,” ütles Kalmann-Jotautas.

Vajab terviklikku abi

Lääne-Eesti juhtide pöördumises viidati regionaalse arengu tegevuskava seirele (RETK), mille järgi on Lääne-Eesti mitmes võtmenäitajas Eesti madalaima majandustulemusega piirkond.

Näiteks on kaupade ja t