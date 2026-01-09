ERR: lapsed ja pensionärid hakkavad maakonnaliinidel bussipileti eest maksma

Regionaalminister Hendrik Terras. Foto: Andra Kirna

Pensionärid ja lapsed, kes seni on sõitnud maakonnabussides tasuta, peaksid ühistranspordireformi jõustumisel ostma 15–20 eurot maksva kuukaardi või üksiksõidupileti, mis maksab 50–60 senti, ütles regionaalminister Hendrik Terras (Eesti 200) Vikerraadiole antud intervjuus, mida vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Piletiraha on vaja Terrase sõnul koguda, et riik teaks, kus ja kes kõige rohkem sõidab.

"Et saaksime teha heaperemehelikke ja tarku otsuseid, on meil vaja pilti ette: kus täpselt sõidetakse, mis kellaajal ja kes sõidab. Liinivõrk peaks vastam