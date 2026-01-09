Oru ja Haapsalu põhikoolile tehti pommiähvardus (lisatud politsei kommentaar)

Haapsalu põhikoolile tehti pommiähvardus. Foto Andra Kirna.

Kahele Läänemaa koolile – Haapsalu põhikoolile ja Oru koolile tehti täna pommiähvardus, mistõttu lapsed saadeti koolist koju.

Lääne-Nigula vald teatas, et reede hommikul kell 7.31 oli saadetud Oru kooli ametlikule e-postiaadressile venekeelne pommiähvardus, milles anti teada, et kl 12.10 plahvatab koolimajas pomm.

Kooli direktori kohusetäitja Solveig Edasi märkas kirja ja teavitas häirekeskust kell 8.37. Selleks ajaks oli koolipäev alanud ning koolis 147 õpilast ja 20 töötajat. Kohale saabus politsei ning politsei ja kooli juhtkonna ühisel kokkuleppel otsus