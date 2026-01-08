Kuula artiklit, 1 minutit ja 28 sekundit 0:00 / 1:28

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud 2. veebruarist 2. aprillini 2026

Hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmi kaudu. Toetuse abil saab rajada või uuendada veevärgi ja kanalisatsiooni, korrastada koduõuest suurele teele viiva juurdepääsutee või paigaldada autonoomse elektrisüsteemi.

Projekti rahastavad võrdselt riik, kohalik omavalitsus ja taotleja. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot, kusjuures taotleja omafinantseering peab olema vähemalt üks kolmandik projekti kogumaksumusest.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht on hiljemalt 1. jaanuarist 2026 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotlused tuleb Haapsalu linnavalitsusele esitada ajavahemikul 02.02–02.04.2026. Programmi tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad linna kodulehel https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/hajaasustuse-programm/

Lisainfo

Marju Kohtring

Telefon 472 5322

Haapsalu Linnavalitsus