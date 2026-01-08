Juhtkiri: raadiorevolutsioon

Eesti taasiseseisvudes alustasid esimesed raadiojaamad tegevust nn lääne ultralühilainealal, mis asus seni kasutatud Ida-Euroopa sagedusalast kõrgemal ning kuhu nõukogudemaal toodetud raadiovastuvõtjatega asja polnud. Üsna pea hülgas ka rahvusringhääling kõigepealt Ida-Euroopa ultralühilaineala ja seejärel kesklaineala. Vaid kümmekonna aasta järel osutusid kodudesse kogunenud nõukogudeaegsed raadioaparaadid kasutuiks: eestikeelsed jaamad neist enam ei kostnud. Sarnane muutus leidis aset televisioonis, kus sovetiaja telerid kõlbasid õige pea samuti vaid mööbliks.

Televisioon on vahepeal läbi teinud teisegi revolutsiooni, kolides analoogselt signaaliedastuselt üle digitaalsele. Taas läks vaja uusi aparaate. Raadiol on see revolutsioon parasjagu käimas.

Eesti kommertsraadiojaamade pione