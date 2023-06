Madis Kallas: kui hääbub maaelu, kannatavad ka linnad 

Samamoodi jätkates hääbuks elu väljaspool suurlinnu. See mõjutaks üsna pea kõigi Eesti inimeste heaolu, elukohast sõltumata. Et sellele pidurit tõmmata, peab valitsus juba täna tegema esimesi samme.

Minu jaoks on enesestmõistetav, et igas Eesti paigas peab olema hea elada. Kas inimene on otsustanud elada mõnes suurlinnas või väikeses Eesti kohas, elementaarsed asjad nagu algkool, lasteaed, pood, turvatunne või elekter, peavad olema tagatud.

