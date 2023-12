Ühistransport muutub tööealistele uuest aastast tasuliseks

Regionaalminister Madis Kallas allkirjastas määruse, mille kohaselt taastatakse 2024. aastast üleriigiliselt tasuline ühistransport. Lapsed, eakad ning puudega inimesed saavad tasuta sõita ka edaspidi. Seni on tasuta ühistransport kehtinud Hiiumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Põlvamaal, Saaremaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal.

„Ühistransport peab vastama inimeste ootustele, mitte vastupidi. Selleks, et pakkuda autodele ühistranspordi näol tõsiseltvõetavat alternatiivi, on vaja kaasajastada Eesti maakondlikku ühistranspordisüsteemi. Arusaadavalt nõuab see ka täiendavaid investeeringuid,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas. „Riigi jaoks on oluline, et piletihinnad oleksid õiglased ja jõukohased tööealistele inimestele, et nad ei loobuks rongi ja bussiga sõitmisest.“

Üksikpilet hakkab maksma 1,50 eurot, kui kasutada sõidukaarti või ühiskaarti, millele on eelnevalt raha laaditud (e-pilet). Bussijuhilt ostes on sama pileti hind 2 eurot. Bussijuhilt saab pileti osta kõikjal sularahas ning mõnel pool ka pangakaardiga. Kuupileti ehk 30 päeva pileti hind on 25 eurot.

„Pileteid osta ja raha sõidukaardile kanda saab veebilehel pilet.ee,“ lausus Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas. „Samuti on võimalik osta pileteid bussijuhilt ja edasimüüjatelt; täpsemat infot saab küsida oma piirkonna ühistranspordikeskusest.“

E-pilet kehtib 1,5 tundi sõidukaardi valideerimise hetkest. Sõitjal on õigus pileti kehtivuse ajal ümber istuda teisele maakonnaliinile, mida korraldab Ida-Viru, Jõgevamaa, Järvamaa, Kagu, Tartumaa, Valgamaa või Viljandimaa ühistranspordikeskus või Hiiumaa või Saaremaa vallavalitsus. „Ka ümber istudes peab sõitja sõidukaardi valideerima, aga tasu sõidukaardilt maha ei lähe, kui e-pileti esimesest valideerimisest ei ole veel möödunud 1,5 tundi,“ selgitas Ruubas.

30 päeva pilet kehtib kõigis maakonnaliinides, millega sõitmiseks kehtestakse järgmisest aastast tööealistele reisijatele pilet. „Näiteks Viljandimaalt ostetud kuupiletiga saab sõita ka Tartumaal,“ ütles Ruubas. Ta lisas, et siiski tuleb arvestada, et selline võimalus ei laiene Põhja-Eesti ega Pärnumaa ühistranspordikeskuse korraldatavatele liinidele. „Põhjus on selles, et nendes piirkondades on kogu aeg olnud tööealistele reisijatele sõit tasuline ning nimetatud ühistranspordikeskustele on juba välja töötatud piletihinnad, mida praegu ei muudeta.“

Ruubase sõnul on erand Läänemaa, kus maakonnaliine korraldab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus. Seal kehtestatakse piletihinnad vastavalt kehtivatele Lääne-Virumaa ja Raplamaa maakonnaliinide piletihindadele, mis on samuti juba varem välja töötatud.

Määruse kohaselt on sätestatud tasuta sõit ehk 100% sõidusoodustus ehk 0-eurone piletihind noortele kuni 19. eluaastani ja eakatele alates 63. eluaastast (need aastad kaasa arvatud), puudega isikutele, osalise ja puuduva töövõimega isikutele ning puudega isikutest osade saatjale. Samuti jätkub Ukraina sõjapõgenike tasuta sõit kuni Vabariigi Valitsuse uue korralduseni.

Sõidusoodustuse saamiseks tuleb soodustusele kvalifitseerujal sõidukaart isikustada ja vajadusel kanda sellele ka sõidusoodustuse liik ning kanda bussi sisenedes kaasas tasuta sõidu õigust tõendavat dokumenti.

Isikustamata kaardiga valideerimisel peab olema kaardile kantud raha, et osta e-pilet, vastasel juhul ei ole võmalik selle kaardiga sõiduõigust saada.

Piletimüügisüsteemi käivitamisest tingituna jõustub piletihindu kehtestav määrus 22. jaanuaril 2024.a, erandina hakkavad Kagu Ühistranspordikeskus korraldatavate liinide piletihinnad kehtima alates 1. aprillist 2024.a.