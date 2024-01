Juhtkiri: õnnetu bussireform

Nii nagu tasuta bussisõit juulis 2018 õnnetult algas, on see praegu ka lõppemas. Kui Keskerakonna eestvedamisel tasuta bussisõit kehtestati, ei õnnestunud seda teha kõigis maakondades. Nüüd, kui toonasele reformile on antud täiskäik tagasi, pole suudetud tasulist bussisõitu kehtestada kõigis maakondades ühetaoliselt ega isegi mitte ühel ajal.

Olukorra teeb segaseks ka see, et kuigi tasulise sõidu taastamise otsustas regionaal- ja põllumajandusministeerium, puudub Eestis keskne projektijuht, kellelt ühistranspordikeskused saaksid abi ja nõu küsida. Ilmselt on ka see üks põhjus, miks süsteem on segane nagu Kört-Pärtli särk.

