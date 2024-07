Juhtkiri: ei tasu ära

Fraasi „ei tasu ära“ kuulevad maainimesed nii tihti, et see mõjub juba aksioomina: väitena, mida ei pea tõestama, sest nii lihtsalt on. Sellega õigustab end riik, kui paneb kinni postkontorid või jätab doteerimata bussiliinid, mida transpordifirmal ei tasu pidada.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!