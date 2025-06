Haapsalu võiks oma suuruse poolest olla äärmiselt mõnus jalgrattalinn, sest vahemaad on rattaga läbimiseks parajad. Kümmekonna aasta taguse ajaga võrreldes on jalgratturite elu lihtsamaks muutunud, kas või tänu Posti tänava remondile, kus nad on saanud oma rattateed. Juurde on tulnud ka hoidjaid, kuhu oma kaherattaline lukustada.