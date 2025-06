Tänavaküsitlus: kas tulete oma palgaga toime? (lisatud video)

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 9

Kas tulete oma palgaga toime ja kuidas mõjutab teie pere juulis tõusev käibemaks?

Annika

Jah, tulen. Ei tea, kuidas mõjutab, sest maksutõus pole ju veel tulnud. Eks siis ole näha.

Martin

Hästi, aga kõik [maksutõusud] mõjuvad ju halvasti. See on ju ilmselge, kui kõik läheb kallimaks. See on piiri peal. Tuleb siis tarbimist vähendada.

