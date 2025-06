Eestlaste TOP 5 suvereisi sihtkohad võivad kaasa tuua üllatuslikke arveid – kuidas neid vältida?

Kuula artiklit, 4 minutit ja 31 sekundit 0:00 / 4:31

Reisihooaeg on täies hoos ja paljud eestlased valmistuvad suvepuhkuseks välismaal. Enne reisile minekut tasub mõelda läbi, kuidas väljaspool Euroopa Liitu oma mobiilsidekulud kontrolli all hoida ja tagada, et seadmed oleksid turvaliselt ühendatud.

Telia rändlusteenuse statistikast on näha, et väljaspool Euroopa Liitu kasutavad eestlased kõige aktiivsemalt mobiiltelefoni just Suurbritannias, millele järgnevad Türgi, Šveits, USA ja Montenegro. Need riigid pakuvad küll imelisi puhkusevõimalusi, kuid võivad ilma õige ettevalmistuseta tuua kaasa ka suuri mobiiliarveid või lekkinud andmeid.

Nimelt ei kehti neis riikides Euroopa Liidu rändlusreeglid, mis tähendab, et nendes riikides reisides võivad mobiiliarved kiiresti kontrolli alt väljuda ning seetõttu on ka inimestel suurem ahvatlus ühendada oma seadmed hoopis hotelli või kohviku avalikku WiFi võrku.

“Järjest rohkem digitaliseeruvas maailmas on inimestel selge ootus, et mobiilset internetti ja erinevaid digiteenuseid saaks lisaks koduriigile mugavalt ka reisidel kasutada – olgu selleks lennujaamast hotelli jõudmine, kohalike vaatamisväärsuste leidmine, sõidujagamisplatvormide ja navigeerimisrakenduste kasutamine või sotsiaalmeedias sõpradega reisimuljete jagamine,” selgitas Telia ühendusteenuste osakonna juht Evelin Neerot. Nii nagu reisiks ettevalmistudes ostad lennupiletid ja broneerid hotelli, tasub ka mobiilse interneti kasutuseks ette valmistuda ning soetada sobiv teenus aegsasti, näiteks nädalapaketi kujul.

Ohtlik avalik WiFi ja andmevahetuse üllatused

“Kuigi kohaliku WiFi kasutamine on välismaal üsna populaarne lahendus, siis ei pruugi see alati olla usaldusväärne ning turvaline,” hoiatas Neerot. “Tänapäeval ei pea kurjategija sinu tegevuse jälgimiseks olema isegi samas ruumis. Näiteks võib mõni samasse võrku ühendatud seade olla nakatatud pahavaraga, mis jälgib kasutaja teadmata kõigi selles kohvikus olevate nutiseadmete internetiliiklust.” Telia ekspert selgitas, et väga oluline on seda meeles pidada just neil, kes ühildavad suvel reisimise ja kodukontori – avalikus WiFis tuleks igal juhul vältida delikaatsete andmetega töötamist.

Eriti tasub ettevaatlik olla avalike WiFi võrkudega populaarsetes turismipiirkondades, kus andmevargused võivad olla sagedasemad. Neerot lisas, et vahet pole, kas kasutad avalikku WiFit Šveitsis või Montenegros – ohtlik võib see olla igal pool.

Järjest populaarsem on välismaal kasutada kohalikke eSIMi andmesidepakette, kuid ka nende puhul võivad kasutajad kogeda ootamatuid üllatusi. “Kui telefonis on mitu SIM-kaarti või eSIMi ning andmeside vahetamise funktsioon on sisse lülitatud, siis võib telefon ajutise võrgu kaotamise korral näiteks sihtriiki sisenemisel lülituda üle teisele SIM-kaardile, et säilitada internetiühendus. See võib omakorda põhjustada ootamatuid rändluskulusid,” selgitas Neerot.

Kuidas suvel targalt reisida?

“Parim viis mugavalt reisimiseks, andmesidekulude kontrolli all hoidmiseks ja turvalisuse tagamiseks on osta ette rändluse nädala- või kuupakett, mis aktiveerub automaatselt sihtriiki saabudes. See lahendus on eriti mugav klassikalistel puhkusereisidel, kus tead, et vajad kindla aja vältel pidevat internetiühendust,” rääkis Neerot.

Neerot selgitas, et oma operaatori rändlusteenust kasutades võib kindel olla, et partnerid on hoolikalt valitud ning pakuvad turvalist teenust. Samuti ei teki sedasi arvel ootamatusi. “Ka arvutit ja teisi seadmeid on võimalik hotspoti kaudu oma rändlusteenuse võrku ühendada, et vajadusel turvaliselt tööd teha. See on kindlasti parem variant kui avalik WiFi,” ütles Telia ekspert.

Viis soovitust, kuidas hoida reisides oma andmeside maht kontrolli all:

Laadi filmid, muusika või audiofailid (podcast’id) alla enne reisi. Arvesta, et videoplatvormid nagu Youtube, Netflix jms võivad kulutada palju andmesidemahtu. Ära unusta, et pilveteenusega sünkroniseerimine kasutab samuti andmesidemahtu. Kui teed päevas 50 pilti, võib nende pilve laadimine kasutada märkimisväärse osa sinu andmemahust. Võimalusel lülita reisi ajaks välja rakenduste automaatne uuendamine, mis kulutab palju andmesidemahtu. Kui soovid siiski kasutada kohalikku kõnekaarti, siis lülita juba enne reisi või kohe pärast uue eSIMi aktiveerimist välja andmeside vahetamine ehk data switching ja oota, kuni ostetud eSIM või kohalik SIM-kaart võrgu leiab ja ühenduse loob.