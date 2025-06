Reedel on Haapsalu Lossiplats tänavajalgpalli päralt

Kuula artiklit, 1 minutit ja 22 sekundit 0:00 / 1:22

Reedel, 27. juunil, vallutab Haapsalu vanalinna tänavajalgpall – Nõmme Kalju FC koos Läti Ghetto Gamesi meeskonnaga korraldab Lossiplatsil lastele tasuta tänavajalgpalli turniiri.

Lossiplatsile rajatakse neli jalgpalliväljakut, kus mängitakse 3×3 formaadis elavat ja lõbusat jalgpalli. Haapsalus mängitakse sellist turniiri esimest korda ja see on kõigile lastele tasuta. Turniiri eesmärk on edendada aktiivset eluviisi, sotsiaalseid muutusi ja jätkusuutlikkust läbi mängu ja sportliku koostegemise.

Turniir algab kell 15 kogunemise, võistkondade registreerumise ja loosimisega. Mängud algavad kell 16 ja kestavad kl 22ni.

Mängima on oodatud kõik lapsed, kes soovivad liikuda, jalgpalli mängida ja uusi sõpru leida – tähtis pole, kas oled kogenud mängija või armastad lihtsalt palli taga ajada.

Turniiri reeglid erinevad tavajalgpallist. Võistkonnas 3–4 mängijat (kolm mängus ja üks vahetuses), väravavahti ei ole ja kõik mängijad on võrdsed. Mäng algab kivi-paber-käärid meetodil. Väravaid võib lüüa kõikjalt. Tähtis on ausus ja usaldus, sest kohtunikke ei ole. Parimad selgitatakse igas vanusegrupis

Turniiri tõttu on Haapsalu vanalinnas osad tänavad suletud või liiklus ümber suunatud.