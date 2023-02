Telia sulgeb veebruari lõpus 3G võrgu Läänemaal

Telia sulgeb sel aastal maakondade kaupa oma 3G võrgu ning esimesena lülitatakse 3G võrk välja veebruari lõpus Läänemaal.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse väitel suuremat osa Telia Läänemaa klientidest siiski 3G võrgu sulgemine ei mõjuta, kuna enamus neist kasutab juba praegu mobiilset andme- ja kõnesidet peamiselt 4G võrgus.

„Otsustasime oma 3G võrgu sulgeda esimesena just Läänemaal, kuna seal on meie vanemate võrkude, 2G ja 3G, kasutajate määr maakondade võrdluses üks väiksemaid ning enamus kliente kasutab mobiilsideteenuseid 4G võrgus. See tähendab, et suuremal osal meie Läänemaa inimestest on juba olemas VoLTE toega telefon, millega saab helistada 4G võrgus,” selgitas Visse pressiteates.

Kõigile nendele Läänemaa klientidele, kes pole veel VoLTE telefoni kasutusele võtnud, on Telia ettevõtte sõnul edastanud 3G võrgu sulgemise kohta personaalse info SMS-i teel ning soovitab klientidel, kes kasutavad hetkel veel ilma VoLTE ehk 4G kõneside toeta telefone, kasutusele võtta VoLTE telefon.

Samas Visse sõnul selliseid telefone, mis 3G võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt pole. Nimelt jätkavad telefonid, mis suudavad töötada nii 2G kui 3G võrgus, peale 3G võrgu sulgemist tööd Telia 2G võrgus. See tähendab, et nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui ka kõnesid vastu võtta.

„Mobiilse interneti kasutamisega on olukord küll veidi keerulisem, kuna 2G võrk ei võimalda pakkuda ligilähedaseltki selliseid andmeside kiirusi nagu näiteks 3G,” tõdes ta.