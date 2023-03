Selle nädala alguses sulges Telia Läänemaal oma 3G võrgu, mis ühtlasi tähendab, et Läänemaast sai kõige moodsama Telia mobiilivõrguga maakond Eestis.



Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul toimus Telia 3G võrgu sulgemine Läänemaal lõplikult selle nädala esmaspäeval ehk 13. märtsil. „Nüüd võime öelda, et Läänemaal saab hetkel kasutada Telia kõige moodsamat mobiilside teenust, kus põhirõhk langeb uuemate 4G ja 5G tehnoloogiate kasutamisele. Nende kõrval jääb toimima ka Telia 2G võrk,“ ütles Visse.

Läänemaast sai ühtlasi esimene maakond, kus Telia oma 3G võrgu sulges. „Otsustasime 3G võrgu sulgeda esimesena just Läänemaal, kuna seal on meie vanemate võrkude (2G ja 3G) kasutajate määr maakondade võrdluses üks väiksemaid ning enamus kliente kasutab mobiilsideteenuseid 4G võrgus. See tähendab, et suuremal osal Läänemaa inimestest on juba olemas VoLTE toega telefon, millega saab helistada 4G võrgus,“ märkis Visse.

Telia tehnoloogiajuhi kinnitusel kulges 3G võrgu sulgemine maakonnas sujuvalt ning kliendid suhtusid sellesse mõistvalt. Läänemaalt saadud kogemusi plaanib ettevõte nüüd rakendada ka teistes maakondades.

Järgmiste maakondadena, kus Telia 3G võrgu sulgeb, on Rapla- ja Pärnumaa. Seal hakkab ettevõte 3G võrku järk-järgult sulgema märtsi lõpus ning lõplikult peaks 3G olema nendes maakondades välja lülitatud orienteeruvalt aprilli keskpaigaks.

Telia tuletab meelde, et selliseid telefone, mis 3G võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt pole. Nimelt jätkavad telefonid, mis suudavad töötada nii 2G kui 3G võrgus, peale 3G võrgu sulgemist tööd Telia 2G võrgus. See tähendab, et nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui ka kõnesid vastu võtta.

„Mobiilse interneti kasutamisega on olukord küll veidi keerulisem, kuna 2G võrk ei võimalda pakkuda ligilähedaseltki selliseid andmeside kiirusi nagu näiteks 3G. Seepärast julgustame oma kliente, kes täna kasutavaid veel 2G/3G seadmeid – sealhulgas netipulgad ja tahvelarvutid, võtma kasutusele uuemaid 4G toega seadmeid. See annab kliendile kindluse, et telefon suudab ka peale 3G võrgu sulgemist pakkuda nii kvaliteetset kõne- kui andmesidet,“ selgitas Visse.

Kõigi klientide jaoks, keda 3G võrgu sulgemine puudutab, on avaldatud Telia iseteeninduses ka täpne info, mis telefonid oleks soovitatav välja vahetada. Vastava info leiab klient Telia iseteenindusse sisse logides ning liikudes sealt edasi valikusse Pakkumised > Personaalsed pakkumised. Telia enda kaubavalikusse kuuluvad juba alates 2021. aastast vaid VoLTE toega mobiiltelefonid (nii nupu- kui nutitelefonid).

Telia ajaplaan 3G võrgu sulgemise osas 2023. aastal: