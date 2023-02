Telia sulgeb sel aastal maakondade kaupa oma 3G võrgu ning esimesena asutakse võrku sulgema Läänemaal.

Telia hakkab Läänemaal 3G võrku sulgema tänasest ning plaani kohaselt võtab võrgu lõplik kinnipanek umbes paar nädalat.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel suuremat osa Telia Läänemaa klientidest siiski 3G võrgu sulgemine ei mõjuta, kuna enamus neist kasutab juba praegu mobiilset andme- ja kõnesidet peamiselt 4G võrgus.

„Otsustasime oma 3G võrgu sulgeda esimesena just Läänemaal, kuna seal on meie vanemate võrkude (2G ja 3G) kasutajate määr maakondade võrdluses üks väiksemaid ning enamus kliente kasutab mobiilsideteenuseid 4G võrgus. See tähendab, et suuremal osal meie Läänemaa inimestest on juba olemas VoLTE toega telefon, millega saab helistada 4G võrgus,“ ütles Visse.

Kõigile nendele Läänemaa klientidele, kes pole veel VoLTE telefoni kasutusele võtnud, on Telia edastanud 3G võrgu sulgemise kohta personaalse info SMSi teel. Kõnealuses sõnumis soovitab Telia klientidel, kes kasutavad hetkel veel ilma VoLTE ehk 4G kõneside toeta telefone, kasutusele võtta VoLTE telefon. Nii on tagatud kaasaegsem ja kvaliteetsem kõneside teenus kui vanemates 2G ja 3G võrkudes.

„Kui klient ise täpselt ei tea, kas tema kasutuses juba on VoLTE telefon, soovitame juhinduda eeskätt Telia saadetavast SMS sõnumist. Kui olete võrgu sulgemist puudutava sõnumi saanud, soovitame mõelda oma senise telefoni vahetamise peale. Kui te aga pole Telia poolt vastavat SMSi saanud, pole teil vaja midagi teha,“ märkis Andre Visse.

Ühtlasi märkis Telia tehnoloogiajuht, et selliseid telefone, mis 3G võrgu sulgemise järel kasutuks muutuvad, sisuliselt pole. Nimelt jätkavad telefonid, mis suudavad töötada nii 2G kui 3G võrgus, peale 3G võrgu sulgemist tööd Telia 2G võrgus. See tähendab, et nende telefonidega saab endiselt nii helistada, sõnumeid saata kui ka kõnesid vastu võtta.

„Mobiilse interneti kasutamisega on olukord küll veidi keerulisem, kuna 2G võrk ei võimalda pakkuda ligilähedaseltki selliseid andmeside kiirusi nagu näiteks 3G. Seepärast julgustame oma kliente, kes täna kasutavaid veel 2G/3G seadmeid (sh netipulgad, tahvelarvutid), võtma kasutusele uuemaid 4G toega seadmeid. See annab kliendile kindluse, et telefon suudab ka peale 3G võrgu sulgemist pakkuda nii kvaliteetset kõne- kui andmesidet,“ selgitas Visse.

Kõigi klientide jaoks, keda 3G võrgu sulgemine puudutab, on avaldatud Telia iseteeninduses ka täpne info, mis telefonid oleks soovitatav välja vahetada. Vastava info leiab klient Telia iseteenindusse sisse logides ning liikudes sealt edasi valikusse Pakkumised > Personaalsed pakkumised. Telia enda kaubavalikusse kuuluvad juba alates 2021. aastast vaid VoLTE toega mobiiltelefonid (nii nupu- kui nutitelefonid).

Tehnoloogiajuhi kinnitusel on Telia arvestanud sellega, et peale 3G võrgu sulgemist kasvab mõnevõrra 2G võrgu koormus ning ettevõte teeb omalt poolt kõik, et vältida 2G võrgus ülekoormuste teket.

Telia ajaplaan 3G võrgu sulgemise osas 2023. aastal:

Alates 28.02.2023 sulgetakse 3G Läänemaal

Alates 31.03.2023 sulgetakse 3G Pärnu- ja Raplamaal

Alates 30.04.2023 sulgetakse 3G Harjumaal

Alates 31.05.2023 sulgetakse 3G Tallinnas

Alates 30.09.2023 sulgetakse 3G Ida- ja Lääne-Virumaal, Hiiu- ja Saaremaal

Alates 31.10.2023 sulgetakse 3G Viljandi-, Jõgeva- ja Järvamaal

Alates 30.11.2023 sulgetakse 3G Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal

Telia avaldas oma kodulehel ka kaardi, kus on näha 3G võrgu sulgemise plaan nii ajalises kui piirkondlikus vaates.

Andre Visse sõnul pole 2G ja 3G võrkude sulgemises maailmas ega ka meie lähiregioonis midagi uut ning see trend on kestnud juba aastaid. „Näiteks Telia Leedu sulges oma 3G võrgu täielikult juba 2022. aasta lõpuks. Eestis seisab aga 3G võrgu sulgemine ühel hetkel ees ka teistel teenusepakkujatel.“

3G võrgu sulgemise kohta leiab täiendavat infot Telia veebilehelt: https://www.telia.ee/era/3g/