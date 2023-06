Juhtkiri: pikk plaan

Lääneranna valla koolivõrgu reform on takerdunud kohtuvaidlustesse. Kõigi viie kooli lastevanemad, keda reform puudutab, on vaidlustanud vallavolikogu otsuse, mis sulgeb ja kärbib; kolmele koolile on kohus andnud esialgse õiguskaitse, mille kohalik omavalitsus omakorda on vaidlustanud või kavatseb vaidlustada.

Kuigi vallajuhtide sõnul on koolireformi ette valmistatud ja arutatud kaua, ei ole see tõsi.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!