Juhtkiri: kas joonlaud on tõesti kõver?

Portaalis minuomavalitsus.ee avaldatud kaardil, kus on kujutatud kohalike elanike rahulolu omavalitsuse teenuste kvaliteediga, paistab Eesti läänerannikul silma üks punane laik. Mõnevõrra ootamatult selgub, et see laik ei ole sugugi Lääneranna vald, kus osa kohalikku rahvast valla juhtimise üle nuriseb, vaid hoopis Haapsalu.

Linnapea Urmas Sukles kommenteeris Lääne Elule, et portaali edetabeli koostamise metoodika mängis Haapsalu halv