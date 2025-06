Vormsi volikogus on taas arutlusel eelnõu, kuidas ikkagi määratleda, kes on valla püsielanik ja kes mitte. Võrreldes kevadel varem arutletud eelnõuga on praegune leebem. Püsielanike nimekiri koostataks nüüd avalduste alusel, ehk sinna sattumine oleks iga vallaelaniku vabatahtlik samm, mitte enam kellegi teise inimese otsus.

